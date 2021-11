Lyon : le département du Rhône est en vigilance neige et verglas ce jeudi soir

Il faudra être prudent sur les routes du département ce jeudi soir et pendant la nuit. Météo France annonce un épisode de neige et de verglas dans le Rhône. Les 11 autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont aussi en alerte jaune cette nuit.

Alors que d’importantes chutes de neige sont attendues sur les massifs de la région ce week-end et que de premiers flocons pourraient faire leur apparition en plaine cette nuit, Météo-France a placé le département du Rhône en vigilance jaune neige et verglas. Les automobilistes devront être particulièrement attentifs sur les routes ce jeudi soir et durant la nuit.

❄️@meteofrance annonce un 1er épisode neigeux en plaine en Auvergne Rhône-Alpes cette nuit, qui pourrait se poursuivre jusqu’à la fin du week-end et concerner particulièrement @A89Trafic entre Tulle et Lyon.

Redoublez de prudence et suivez nos conseils : https://t.co/wXjMk57VNU — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) November 25, 2021

Les onze autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ont eux aussi été placés en jaune par l’organisme météorologique et bien que l’intensité de cette première chute de neige devrait rester faible, Vinci Autoroutes demande aux usagers de redoubler de vigilance sur les grands axes routiers, à l'instar de l'A89 et l'A7. De la neige est notamment attendue dès 500 mètres d’altitude dans le Rhône et la Loire.