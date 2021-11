Vidéo - Béatrice de Montille : "j’ai été conquise par les propos d’Eric Ciotti"

Béatrice de Montille, conseillère municipale LR et candidate aux législatives, est l’invitée de 6 minutes chrono. Elle apporte son soutien à la candidature d’Eric Ciotti à la primaire LR.

Dans la dernière ligne droite de la campagne des LR pour la désignation de leur candidat à la présidentielle, Eric Ciotti est un peu l’invité surprise. Débats après débats, il semble enfiler le costume d’outsider longtemps porté par Michel Barnier. Peu soutenu au commencement le député des Alpes-Maritimes engrange désormais des soutiens. “On m’avait qu’il valait mieux que je reste neutre. Suite au premier débat, j’ai été complètement conquise par les propos tenus par Eric Ciotti. Initialement, je me suis investie derrière François Fillon puis Étienne Blanc puis Laurent Wauquiez (…) tout ça me conduit sur la ligne portée par Eric Ciotti”. Elle salue une candidature “sans complexe et sincère”.

Soutien à Etienne Blanc

Béatrice de Montille revient aussi sur le psychodrame qui agite la droite lyonnaise : l’éviction d’Étienne Blanc en raison de sa proximité avec Eric Zemmour et de ses propos jugés révisionnistes. “Nous sommes un groupe de dix personnes. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour nous permettre une telle polémique. Étienne Blanc n’a jamais dit qu’il soutenait Eric Zemmour, mais qu’il fallait que les sujets qu’il porte soient abordés dans la primaire”.