Le démarchage téléphonique interdit à Lyon le week-end à partir du 1er mars

C'est désormais officiel. À partir du 1er mars, le démarchage téléphonique le week-end sera interdit. Il en sera et les jours fériés.

La nouvelle concerne tous les Français y compris les Lyonnais. Face aux abus, la ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire, met fin aux démarchages téléphoniques jugés abusifs. À compter du 1er mars, les entreprises qui démarchent au téléphone ne seront plus autorisées à appeler les consommateurs le week-end et les jours fériés. Le démarchage téléphonique des consommateurs est autorisé du "lundi au vendredi, de 10 à 13 heures et de 14 à 20 heures". Aussi, le décret prévoit de restreindre le nombre de tentatives d'appels à quatre.

Jusqu'à plus de 375 000 euros d'amende

Le non-respect du décret expose l'entreprise à 75 000 euros d'amende pour une personne physique et peut aller jusqu'à 350 000 euros pour une personne morale. En cas de non-respect, les consommateurs lyonnais peuvent signaler le démarcheur sur le site Bloctel, le service d’opposition au démarchage téléphonique.

Lire aussi : UFC-Que Choisir lance une pétition contre le démarchage téléphonique