Le maire de Bron retire leur délégation à cinq élus ayant "manqué de loyauté"

Cinq élus du conseil municipal de la ville de Bron dans la métropole de Lyon se sont vu retirer leur délégation par le maire Jérémie Bréaud.

Le maire Les Républicains de Bron, Jérémie Bréaud, a annoncé ce jeudi qu'il retirait leur délégation à cinq élus MoDem, avec lesquels il s'était allié lors des dernières municipales.

Un bilan distribué dans les boîtes aux lettres

En cause, la diffusion dans les boîtes aux lettres des Brondillants d'un bilan de mi-mandat dans lequel ils s'attribuent "de façon très ambiguë l'intégralité des réussites municipales, détaille un communiqué. En ayant volontairement manqué de de loyauté vis-à-vis des autres élus de la majorité, le groupe « En Avant Brondillant(e)s ! » a franchi la ligne rouge."

François-Xavier Pénicaud (Insertion, Emploi, Education, Universités), Hervé Thibaud (Transition énergétique, Développement durable et Parilly), Stevens Bobi (Vie des quartiers et Actions de médiation), Jean-Baptiste Dozolme (Numérique et Bâtiments publics) et Anne-Lise Lansaque (Cadre de vie et Prévention routière) ne font donc plus partie de la majorité. Le maire conserve tout de même la majorité absolue au conseil municipal.

"C'est la goutte d'eau"

Jérémie Bréaud aurait découvert ce bilan après que des habitants l'ont alerté. La décision a été prise rapidement après la découverte de ce bilan, "c'est la goutte d'eau" réagit-on à la mairie. D'autant que le maire préparait lui-aussi un bilan de mi-mandat pour lequel il avait sollicité les élus du groupe, qui n'avaient pas répondu à ses sollicitations.

Deux des cinq élus occupaient des fonctions d'adjoints, ils devraient perdre leur poste par un vote lors du prochain conseil municipal d'avril si la majorité en décide ainsi. Un conseil pourrait être convoqué en mars pour accélérer la procédure.