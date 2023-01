Le Collège citoyen de France vient recruter à Lyon

Le Collège citoyen de France qui se donne pour mission de former "les responsables publics de demain" vient mercredi 11 janvier à Lyon pour repérer des potentiels candidats pour l'année à venir.

Pour recruter sa troisième promotion, l'école gratuite du Collège citoyen de France prépare un grand casting de citoyens engagés. Mercredi 11 janvier, des anciens élèves viendront à Lyon afin de repérer des potentiels candidats.

Préparer les responsables publics de demain

Cette nouvelle école à pour but de préparer les responsables publics de demain. Gratuite et ouverte à tous les âges, l'école propose 4 mois compatibles avec une vie professionnelle, pour développer un projet d'engagement citoyen. Le Collège citoyen de France, recherche des "rêveurs faiseurs", qui ont une envie de d'apporter des actions et des idées pour un intérêt général et politique.

Voulant se démarquer des grandes écoles de l'administration française, le Collège citoyen veut mettre en avant "la diversité et le renouvellement des élites". Toutes les personnes intéressées par un futur en politique, pourront venir mercredi 11 janvier, 26 place Bellecour. D'autres sélections ont lieu aussi en Seine-Saint-Denis lundi 9 janvier et le vendredi 13 janvier à Marseille.