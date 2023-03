L'aéroport de Lyon réduit ses vols de 25 % ce vendredi 31 mars

Les compagnies aériennes de l'aéroport de Lyon sont de nouveau appelées à réduire leurs vols, en raison de mouvements de grève contre la réforme des retraites.

Les mobilisations contre la réforme des retraites vont se poursuivre en fin de semaine avec des mouvements de grève. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a une nouvelle fois appelé les compagnies aériennes à réduire de 25% leurs vols sur les aéroports de Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes, Bordeaux et Paris-Orly ce vendredi 31 mars.

"Des annulations et des retards sont à prévoir" pour les vols des compagnies, avertit la DGAC, qui invite "les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage". L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry va de nouveau suivre les directives nationales et invite les passagers à se rapprocher des compagnies aériennes pour obtenir des informations sur leurs vols. Des perturbations sont également attendues ce jeudi 30 mars, mais uniquement sur les aéroports de Paris-Orly, Marseille et Toulouse.