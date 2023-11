Le Cirque du Soleil pose ses valises à Lyon cette semaine

Le très réputé Cirque du Soleil pose ses valises à Lyon, où il donnera huit représentations d’"Ovo", un spectacle qui vous plongera, de manière acrobatique, dans l’univers des insectes.

Passé par la Halle Tony Garnier en 2019, pour présenter Toruk, un spectacle librement inspiré de l’univers d’Avatar, le Cirque du Soleil est de retour à Lyon cette semaine. Du 15 au 19 novembre, la compagnie québécoise proposera huit représentations de son spectacle intitulé Ovo.

Pas moins de 52 artistes s’agiteront pendant près de 2 heures sur la scène de la Halle Tony Garnier pour plonger les spectateurs "dans un univers insoupçonné qui s'agite à nos pieds, un écosystème grouillant de vie et peuplé d'habitants clandestins - des insectes qui travaillent, mangent, rampent, volettent, festoient, luttent et se courtisent dans une perpétuelle explosion d'énergie et de mouvement", promet le Cirque du Soleil.

Découvrez la bande annonce du spectacle :

Les représentations de la compagnie installée à Montreal étant toujours très prisées, les places se sont déjà en grande partie écoulées, mais il en reste quelques unes à saisir, à des prix allant de 49,90 euros (38,90 euros pour les enfants) à 102,70 euros (91,70 euros pour les enfants.

Mercredi 15 novembre (20 heures) : une trentaine de places encore disponibles.

Jeudi 16 novembre (20 heures) : une centaine de places encore disponibles.

Vendredi 17 novembre (20 heures) : une dizaine de places encore disponibles.

Samedi 18 novembre (11 heures) : plus de 1 000 places encore disponibles.

Samedi 18 novembre (16 heures) : moins de cinq places encore disponibles.

Samedi 18 novembre (20 heures) : une cinquantaine de places encore disponibles.

Dimanche 19 novembre (13h30) : moins de dix places encore disponibles.

Dimanche 19 novembre (17h30) : moins de cinq places encore disponibles.

D'autres dates en France

Dans les semaines et mois à venir, Ovo sera également joué à Toulouse, en décembre, et à Lille, en mars 2024. À partir du 16 novembre, le Cirque du Soleil s’installera aussi à Paris, jusqu’au 7 janvier 2024, pour présenter un autre spectacle intitulé KURIOS – Cabinet des curiosités.