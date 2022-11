Le Beaujolais nouveau fera son arrivée à Lyon en vélo

Réduites ces dernières années en raison du Covid-19, les festivités organisées à Lyon à la veille de la sortie officielle du Beaujolais nouveau retrouvent leur splendeur cette année, avec une petite évolution. Mercredi 16 novembre, le "nouveau-né" arrivera à Lyon en triporteur électrique.

Véritable rituel dans le Rhône, la sortie du Beaujolais nouveau approche à grands pas. Commercialisés à partir du 3e jeudi du mois de novembre, les primeurs Beaujolais seront donc mis sur le marché ce jeudi 17 novembre. À Lyon, les amateurs de ce vin très fruité et gourmand issu du nord du département pourront toutefois s'en délecter dès le 16 novembre à minuit, comme le veut la tradition.

Un retour aux origines

Les premières bouteilles de ce millésime 2022 seront débouchées dans les bars de Lyon, mais aussi sur la place de la cathédrale Saint-Jean, dans le 5e arrondissement, où le tonneau symbolique en provenance du Beaujolais sera mis en perce à minuit. Annulé ces dernières années en raison du Covid-19 les festivités organisées par les Jeunes agriculteurs du Rhône retrouvent cette année tout leur faste avec le retour du traditionnel roulé des tonneaux de Beaujolais au flambeau à leur arrivée à Lyon.

"On a souhaité proposer un thème autour du vélo cette année donc l’idée de descendre le Beaujolais en vélo était plus sympa", les Jeunes agriculteurs du Rhône

Habituellement transporté dans la Capitale des Gaules par bateau, le Beaujolais nouveau sera cette année acheminé à vélo. Ou plus précisément en triporteur électrique. Un choix dans l’air du temps, mais qui est aussi synonyme de retour aux sources pour les Jeunes agriculteurs du Rhône. "C’est un petit clin d’oeil aux débuts de l’événement. Quand il a été créé en 1996 ça s’appelait Beaujol’ympiade et c’était pour allier le vin et le terroir avec le sport, donc il y a déjà eu des choses autour du vélo, de la course…", confie à Lyon Capitale une représentante de l’organisation.

300 litres de Beaujolais nouveau

Le tonneau symbolique transporté en triporteur partira mercredi matin depuis Perréon dans le Beaujolais. Il fera une première escale à Villefranche-sur-Saône, aux environs de 10 heures, avant d’en faire une seconde sur les coups de midi à la chambre d’agriculture de la Tour-de-Salvagny. Ce périple à deux roues à travers les coteaux du Beaujolais se terminera vers 23h30-45 sur le quai Romain-Rolland dans le 5e arrondissement de Lyon.

Les réjouissances débuteront toutefois dès 18h30 sous le chapiteau installé par les Jeunes agriculteurs place Saint-Jean. Les visiteurs pourront y déguster les différentes appellations du Beaujolais pendant deux jours. Pour ce retour à la tradition, les Jeunes agriculteurs espèrent accueillir près de 2 000 personnes. Il n'en faudra pas moins pour écouler les quelque 300 litres de Beaujolais nouveau prévus pour l'événement.