Ocean Viking : Sandrine Runel (PS) fustige les propos de Gérard Collomb sur l'accueil des migrants

Les récents propos de Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, sur l'accueil de l'Ocean Viking en France continuent de faire réagir. Après l'extrême-droite qui y a vu une preuve qu'à gauche aussi, on rejette l'accueil sans condition des exilés, c'est Sandrine Runel, présidente du groupe Socialiste à la Ville de Lyon qui, elle, charge l'ancien maire.

Au delà de l’émotion sur le sort des personnes, l’accueil en France de l’Océan Viking marque un tournant dans la politique d’#immigration en France. Lorsqu’en 2018 avait été envisagée la création d’un hot spot à Toulon je m’y étais opposé de toutes mes forces et avais démissionné — Gérard Collomb (@gerardcollomb) November 11, 2022



Dans un communiqué intitulé, "Gérard et Marine sont dans un bateau...", l'adjointe aux solidarités évoque des "propos honteux que nous condamnons sans ambiguïté". Elle rappelle que "la loi asile et immigration dont il est l’auteur (alors ministre de l'Intérieur, Ndlr) ne laissait aucune place à l’humanisme et à la dignité".

Pour Sandrine Runel, "Gérard Collomb ferait presque passer le président de la République pour un homme de gauche, alors qu’il s’aligne sur la position néofasciste du gouvernement italien. Et de conclure : C’est dur d’être un « Ex ». Ex député, ex sénateur, ex Maire et ex Ministre. Mais c’est plus triste d’être un Ex homme de gauche ..."

Pour rappel, le 11 novembre, Gérard Collomb a expliqué dans un tweet s'être opposé de toutes ses forces à la création d'un Hotspot à Toulon. Il ajoute avoir démissionné dans la foulée, une raison évoquée pour la première fois. En effet, son départ a toujours été justifié d'abord par ses ambitions politiques lyonnaises même si quelques désaccords sur des sujets liés à l'immigration et la sécurité avaient effectivement motivé en partie sa décision.