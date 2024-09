JO 2024 : l'entreprise lyonnaise GL Events a gagné 360 millions d'euros

Le patron de GL Events, Olivier Ginon. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Le président du géant de l’événementiel GL Events, Olivier Ginon, s’est félicité du chiffre d’affaires exceptionnel généré pendant les Jeux olympiques et paralympiques 2024.

Invité sur BFM Business mercredi 4 septembre, Olivier Ginon, président du géant de l’événementiel basé à Lyon, GL Events, s’est félicité d’un chiffre d’affaires exceptionnel après les Jeux olympiques et paralympiques 2024 avec 820,6 millions d’euros sur le premier semestre de 2024. Une croissance de 19 % pour l’entreprise. Ces bons chiffres sont le résultat notamment des six contrats signés avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

"GL Events a fait 360 millions d’euros de volume d’activité sur les Jeux olympiques (…). Ce n’est pas le chiffre d’affaires qui a été fait avec Paris 2024, qui est de 270 millions, mais c’est le chiffre d’affaires qui a été fait globalement sur tous les Jeux olympiques avec GL Events", a précisé Olivier Ginon.

Le chef d’entreprise a désormais les yeux braqués sur les Jeux olympiques de Los Angeles qui se dérouleront en 2028. "Il est évident que l’on essayera d’être présent aux États-Unis puisque le marché va être très important", a encore déclaré Olivier Ginon.

Lire aussi : L'entreprise lyonnaise GL Events intéressée par la gestion du Stade de France