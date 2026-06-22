Le chef lyonnais Paul Bocuse bientôt au Panthéon ?

L'ancien chef de l'Elysée, Guillaume Gomez, a décidé d'entreprendre une démarche pour faire entrer Paul Bocuse au Panthéon.

Ce week-end s'est tenue la première édition du festival "Bien manger en Auvergne-Rhône-Alpes" organisé par la Région. L'événement était parrainé par l'ancien chef de l'Elysée et Meilleur ouvrier de France, Guillaume Gomez. Lors de son discours introductif, le chef a proposé une idée surprenante : celle de porter un dossier pour faire entrer Paul Bocuse au Panthéon.

Selon Tribune de Lyon, ni la famille Bocuse, ni le directeur du restaurant étoilé Paul Bocuse de Collonges-au-Mont-d'Or, n'avaient été mis au courant.

Guillaume Gomez devrait donc prochainement faire sa demande au président de la République, Emmanuel Macron. La procédure devrait prendre deux ou trois ans de travail. Si elle est acceptée, le célèbre chef rejoindra les Lyonnais Jean Moulin et Marc Bloch au Panthéon.

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