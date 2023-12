Dimanche 24 décembre, l’archevêque de Lyon, Olivier de Germay, a lancé un appel à l'aide afin de trouver une solution d'hébergement pour les migrants logés dans l’église du Saint-Sacrement.

Cette année, la messe de Noël à l’église du Saint-Sacrement, dans le 3e arrondissement de Lyon, s’est déroulée dans une atmosphère amère. En effet, depuis le 8 décembre dernier, plusieurs migrants ont trouvé refuge au sein de l’église qui se trouve non loin de la Métropole de Lyon. Les différents migrants présents ce dimanche soir, qui revendiquent leur statut de mineur isolé, ont passé la traditionnelle messe de minuit à l'intérieur ou sur le parvis de l'église. Une situation que l’archevêque de Lyon, Olivier de Germay, et les associations ne supportent plus.

Au micro de nos confrères de BFM Lyon, Olivier de Germay a lancé un nouvel appel aux collectivités pour venir en aide à ces personnes dans le besoin. "Nous faisons pression et nous demandons aux responsables politiques qu’ils s’accordent entre eux pour trouver des solutions, car il y a encore des jeunes qui dorment dehors, dans des conditions difficiles", explique-t-il.

Une situation de recours juridique

Mais la situation de ces jeunes est complexe. En effet, la plupart des migrants logés dans l’église du Saint-Sacrement sont actuellement en recours juridique "après que les services de la Métropole chargés de l’évaluation de minorité leur ont refusé le statut de mineur isolé", comme nous l’expliquions la semaine dernière dans Lyon Capitale.

Aujourd’hui, les collectivités, la préfecture du Rhône (chargée de l’hébergement d’urgence), la Métropole de Lyon (chargée de la protection des mineurs) et la Ville de Lyon se renvoient la balle, et les jeunes continuent d’occuper le square Sainte-Marie-Perrin la journée avant d’être logés le soir dans l’église.

330 personnes ont déjà dormi dans le square

Depuis l’installation du campement en avril, ce sont 330 personnes qui ont déjà dormi dans le square Sainte-Marie-Perrin, dont 23 jeunes scolarisés dans la métropole lyonnaise. Depuis avril, 70 jeunes ont été reconnus et pris en charge.

Une nouvelle réunion doit se tenir cette semaine pour essayer de trouver une solution de relogement, mais les associations attendent d’abord que la minorité de ces jeunes soit reconnue.

