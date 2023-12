Après le cambriolage des locaux du Secours Populaire à Échirolles dans la nuit du 24 au 25 décembre, Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce débloquer 50 000 euros d’aides.

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, les locaux du Secours Populaire à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble, ont été vandalisés et cambriolés. Des vêtements, des jouets et du matériel électroménagers ont été volés, et deux camionnettes de l’association ont été cabossées. Les pertes s'élèvent à 300 000 euros, un vrai coup dur à la veille de Noël alors que l’association aide environ 30 000 personnes en Isère.

Une aide proposée au vote le 5 janvier

Mardi 26 décembre, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a annoncé vouloir débloquer une aide de 50 000 euros afin d’accompagner la structure à se relever et pour qu'elle puisse acquérir "de nouveaux véhicules" et sécuriser son site. L'attribution de cette aide sera proposée au vote du conseil régional lors de la commission permanente du 5 janvier 2024.

"Je ne peux que déplorer et condamner cet acte indigne à quelques jours des fêtes de fin d‘année. Grâce à cette aide d’urgence, nous souhaitons apporter avec Sandrine Chaix, vice-présidente déléguée à l'action sociale et au handicap, un soutien rapide et efficace aux 30 000 personnes aidées par le Secours Populaire isérois." Je salue le travail extraordinaire des bénévoles de l’association et leurs assure qu’ils me trouveront toujours à leurs côtés dans les moments difficiles", a déclaré Laurent Wauquiez.

Peu après le cambriolage de son entrepôt, le Secours populaire de l'Isère avait lancé "un appel à témoins" pour aider à l'enquête de police, mais également un appel "un appel à la solidarité" auprès des "particuliers, entreprises, institutions, collectivités".