Le jeune homme de 26 ans disparu depuis mardi au sud de Lyon a été retrouvé

Jérémy Camus, disparu depuis mardi 1er septembre dans le secteur de Marennes, au sud de Lyon, a été retrouvé.

Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis mardi 1er septembre. Jérémy Camus, 26 ans, a finalement été retrouvé, a annoncé la gendarmerie du Rhône sur ses réseaux sociaux. Il avait quitté le village de Marennes, une commune située au sud de Lyon, à pied dans la nuit de lundi à mardi, entre 1 h 30 et 6 heures du matin.

Jérémy Camus est de corpulence mince, possède un tatouage sur le bras droit représentant un oiseau bleu et un autre sur le bras gauche montrant une phrase écrite en anglais. Il a également une blessure au niveau de l’arcade.