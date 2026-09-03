Météo : un jeudi ensoleillé malgré un voile persistant dans le ciel, 31 degrés attendus à Lyon

Ce jeudi 3 septembre s’annonce une nouvelle fois ensoleillé à Lyon, tandis que les températures seront toujours estivales, avec 31 degrés attendus dans l’après-midi.

L’été se poursuit entre Rhône et Saône. La journée de ce jeudi 3 septembre commence encore sous le soleil et avec des températures largement au-dessus des normales de saison, avec 23 degrés.

Dans l’après-midi, le ciel sera en revanche plus voilé que dans la matinée, mais la journée restera largement ensoleillée. Le mercure grimpera jusqu’à 31 degrés au meilleur de la journée.