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Vue de Lyon. @CM

Météo : un jeudi ensoleillé malgré un voile persistant dans le ciel, 31 degrés attendus à Lyon

  • par LR

    • Ce jeudi 3 septembre s’annonce une nouvelle fois ensoleillé à Lyon, tandis que les températures seront toujours estivales, avec 31 degrés attendus dans l’après-midi. 

    L’été se poursuit entre Rhône et Saône. La journée de ce jeudi 3 septembre commence encore sous le soleil et avec des températures largement au-dessus des normales de saison, avec 23 degrés. 

    Dans l’après-midi, le ciel sera en revanche plus voilé que dans la matinée, mais la journée restera largement ensoleillée. Le mercure grimpera jusqu’à 31 degrés au meilleur de la journée. 

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