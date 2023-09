L’Ain et l’Isère passent à leur tour en vigilance orange pluie et inondations

Après l’Ardèche et la Drôme, c’est au tour de l’Ain et l’Isère de passer en vigilance orange pour la pluie et les inondations jeudi 21 septembre.

Entre les orages, le vent, la pluie et les inondations, la région Auvergne-Rhône-Alpes ne devrait pas être épargnée ce jeudi 21 septembre. Onze départements de la région font l’objet d’une vigilance jaune pour un, deux, voire trois de ces phénomènes météorologiques, qui seront particulièrement marqués dans l’Ardèche et la Drôme, mais également dans l’Ain et l’Isère qui rejoignent ces deux territoires en vigilance orange pour la pluie et les inondations.

Jusqu'à 60 millimètres de pluie en 1 heure

Les "orages démarreront sur l'Ardèche et la Drôme. Les pluies s'intensifieront en cours d'après-midi et soirée avec l'arrivée d'un front pluvieux très actif. Ces fortes précipitations à caractère parfois orageux s'étendront vers l'ouest de l'Isère et l'Ain dans l'après-midi et devraient perdurer jusqu'en soirée", précise Météo France dans son dernier bulletin.

🟠 #Vigilanceorange #pluieinondation

Demain, jeudi 21/09 ⤵️



L'après-midi, une succession d'orages pourra générer des précipitations très intenses sur un axe allant du sud de l'#Ardèche au nord de la #Drôme, gagnant ensuite le nord de l'#Isère, voire des zones plus au nord.



⬇️ pic.twitter.com/MfU1futbep — Météo-France (@meteofrance) September 20, 2023

Les précipitations devraient être "intenses, tant en instantané qu'en cumuls sur quelques heures qui devraient occasionner les plus importants dégâts", prévient l’organisme. Les cumuls de précipitations attendus devraient être de l’ordre de 60 à 100 millimètres, mais pourraient atteindre jusqu’à 120 millimètres "avec des intensités parfois de 40 à 60mm/h".

D'importants dégâts enregistrés lundi

La situation est scrutée de près, notamment sur l’Ardèche, l’Isère et la Drôme, déjà touchés par de violents orages ayant entraîné des inondations en début de semaine. Plusieurs axes routiers, dont l’autoroute A7 avait notamment été fermés pendant plusieurs heures lundi.

