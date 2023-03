Pourquoi Bruno Bernard a-t-il reculé sur la ZFE à Lyon

Là où ne l'attendait pas. Les raisons d'une décision majeure dans le mandat des écologistes à la métropole de Lyon.

Un 1er avril, personne ne serait tombé dans le panneau. Et pourtant, mi-février, Bruno Bernard a surpris son monde en annonçant, dans un entretien à Tribune de Lyon, le report de deux ans de l’interdiction de circulation des véhicules Crit’air 2 dans le périmètre de la ZFE. En début d’année, Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole, pointait toujours cette mesure de lutte contre la pollution de l’air comme l’une des réalisations phares à mi- mandat. Aucun signal d’alerte n’avait fuité. L’annonce a été d’autant plus surprenante qu’elle est intervenue en plein pic de pollution. Bruno Bernard a imputé ce recul à l’État qu’il juge défaillant dans les contrôles, les aides et la communication autour des ZFE. “Cette idée mijotait dans sa tête depuis des mois. Il a rencontré les maires et les milieux économiques et ça a influé sur sa réflexion. Il a aussi en tête qu’en 2026 les alternatives crédibles à la voiture que sont les transports en commun ne seront pas toutes livrées”, justifie l’un de ses proches.