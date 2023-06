Un titre, trois médailles d’argent et deux de bronze ont été décrochés par les jeunes bridgeurs lyonnais lors de la finale nationale des championnats de France de bridge scolaire.

La Fédération française de bridge parle de "razzia lyonnaise". Il faut dire que les jeunes bridgeurs lyonnais se sont distingués lors de la dernière finale nationale des championnats de France de bridge scolaire.

Les Lyonnais étaient chez eux, le week-end des 4 et 5 juin, au Parc des Expositions de Strasbourg, où 450 collégiens étaient réunis pour cette finale. La délégation lyonnaise a trusté les podiums.

Podiums lyonnais aux championnats de France de bridge scolaire

Niveau 1A (6e et 5e - 1re année de bridge)

1. Mathieu MENGUY et Michael PITSAER (Val de Seine)

2. Clément MASSÉ et Alexandre POTTIER (Orléans)

3 . Manel BADOUX-GARNIER et Adèle SEVENIER (Collège Jean De-tournes à Fontaines-sur-Saône - Comité du Lyonnais)

Niveau 2A (6e et 5e - 2e année de bridge)

1. Roman CHARBONNIER et Florian ORGAZ (Collège Yves Montand d’Allauch - Comité Provence Alpes Côte d’Azur)

2. Marceau COUSYN et Rafael SENK-JARA (Collège Notre-Dame à Neuville-sur-Saône - Comité du Lyonnais)

3. Augustin PETIT et Nolan VARIN (Collège André Lassagne à Caluire-et-Cuire - Comité du Lyonnais)

Niveau 1B (4e et 3e - 1re année de bridge)

1. Armelle REMY et Mathilde REMY (comité du Val de Seine)

2. Mia MAGONI et Salomé BERGES-RAYMOND (comité de Lorraine)

3. Bastien GIRODON et Julien GIRODON (Collège Charles de Foucauld de Lyon - Comité du Lyonnais)

Niveau 2 B (4e et 3e - 2e année de bridge)

1. Esteban LYOEN et Lubin CREPIN (comité Flandres)

2. Noah DARIOS et Nathan AMSILLIC CYNOBER (comité Hurepoix)

3. Rémi NOMBALIER et Mathis MICHEAU (comité des Charentes)

Cadets 1 (U16 - 1ère année de bridge)

1. Gabrielle PRAET et Laurine RAY (comité de Bourgogne)

2. Timothée BERNIERI et Noah JULLIARD (Notre de Dame de Bellegarde à Neuville-sur-Saône et Saint-Thomas D’Aquin à Oullins - Comité du Lyonnais)

3. Hadrien HEDERER et Jules LEGOUET (comité Basse-Normandie)

Cadets 2 (U16 - 2e année de bridge)

1. William TASTEVIN et Paolo TAVARES MOREIRA (Lycée Belmont et Lycée Charles de Foucauld - Comité du Lyonnais)

2. Augustin VIDAL et Paul GUILLAUME (Notre de Dame de Bellegarde à Neuville-sur-Saône et Lycée La Martinière Duchère à Lyon - Comité du Lyonnais)

3. Costa BENGUIGUI-GKIOKA et Théo EXBRAYAT (comité Dauphiné-Savoie)

Depuis plus de 20 ans, plus de 100 000 élèves des écoles, collèges et lycées ont découvert le bridge au sein de leur établissement. Encouragé par l'Éducation nationale et le mathématicien député lyonnais Cédric Villani comme outil d'apprentissage ludique des mathématiques, le bridge a fait son entrée au sein des programmes scolaires.