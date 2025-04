Une convention pour former professionnellement les personnes en situation de handicap en Auvergne-Rhône-Alpes a été signée par l'ARS, la Région et la Fagerh.

L'Auvergne-Rhône-Alpes est la première région à bénéficier d'une coopération "renforcée", depuis le 20 février 2025, entre l'Agence régionale de santé (ARS), la Région et la Fédération des établissements et services de réadaptation professionnelle (Fagerh). La signature de cette convention-cadre entre les trois parties doit permettre de renforcer la formation des personnes en situation de handicap.

Les objectifs sont ainsi d'améliorer l'accessibilité des formations, de rendre plus visible l'offre de service et de renforcer l’interconnaissance et les liens entre l’ARS, la Région et la Fagerh. Dans un communiqué, Cécile Courreges, directrice générale de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, se félicite de "cette dynamique résolument inclusive qui contribue à décloisonner les offres spécialisées et de droit commun".

D'après la dernière synthèse de l’observatoire des personnes en situation de handicap en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2022, 55 300 enfants en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire et en Ulis, soit 4 % des élèves. Ils étaient 7 645 dans l'enseignement supérieur.

