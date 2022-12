La Savoie et la Haute-Savoie placées en vigilance orange pluie et inondations

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Haute-Savoie et la Savoie sont placés en vigilance orange pluie et inondations en raison d’intempéries.

Le redoux qui fait fondre la neige présente dans les massifs montagneux et les fortes précipitations qui tombent sur la Savoie et la Haute-Savoie laissent craindre des inondations dans ces deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À partir de ce vendredi après-midi et jusqu’à samedi 6 heures du matin ils sont placés en vigilance orange "pluie et inondations".

Les fortes précipitions se poursuivront dans la nuit de samedi à dimanches dans les deux Savoies. Pour voir de la neige tomber il faudra monter entre 2200 et 2400 m d’altitude. En dessous de cette limite, 25 à 50 mm de pluie sont déjà tombés sur les massifs savoyards selon Météo France. Le redoux fait également peser un risque d’avalanche sur les massifs montagneux, par conséquent les deux départements sont placés en vigilance jaune "avalanches".