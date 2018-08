Du Bourg d'Oisans à l'Alpe d'Huez, l'étape mythique du Tour de France sera réservée aux cyclistes amateurs de 9 heures à 11 heures ce mardi 7 août.

Un beau cadeau pour les amateurs de vélo. Aucune voiture pour déranger, juste les merveilleux paysages de montagne et une ambiance de Tour de France sans la pression qui l'accompagne. Théâtre de la première arrivée au sommet de l'histoire du Tour en 1952, le col de l'Alpe d'Huez sera réservé aux cyclistes amateurs qui souhaitent se confronter à l'ascension mythique des 21 virages ce mardi 7 août de 9 heures à 11 heures. L'étape de près de 14 kilomètres se déroule au départ de Bourg d'Oisans, dans l'Isère, et jusqu'à l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez, au niveau de la place Paganon. À l'arrivée, un ravitaillement est offert aux cyclistes qui auront bravé une pente de 8 % en moyenne et de 14 % au maximum. Les adeptes de la performance devront amener leur matériel car l'étape n'est pas chronométrée. Un rassemblement qui est également gratuit, sans inscription ni heure de départ fixe.