En Haute-Savoie, le logement freine l’emploi dans la région

Face à la flambée des prix de l’immobilier et à la pénurie de logements accessibles, une expérimentation inédite en Haute-Savoie vise à rapprocher logement et emploi.

Pour faire face a un marché toujours plus tendu sur le le plan du logement, la chambre de commerce et d'industrie Haute-Savoie, l'Etablissement public foncier de Haute-Savoie, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et plusieurs partenaires publics lancent Mix’Cité 4, pour rapprocher le logement et l'emploi.

L’initiative, menée à Cluses avec la communauté de communes Cluses Arve et Montagnes, repose sur un constat clair : 90 % des entreprises interrogées déclarent que la difficulté à se loger constitue un obstacle au recrutement.

Une enquête qui alerte sur les tensions logement-emploi

Réalisée au printemps 2025, l’enquête « Travailler ici, habiter où ? » a recueilli les réponses de 141 entreprises et 327 salariés. Elle confirme que la situation du logement est un enjeu crucial pour l’attractivité économique du territoire.

Pour les employeurs, 95 % d'entre eux se disent préoccupés par les prix de l’immobilier, 88 % d’entre eux pointent le manque d’offres disponibles. Et si cela est possible, 63 % envisageraient d’aider leurs salariés à se loger, par exemple avec des dispositifs d’aide ou de réservation de logements à proximité des zones d’activité.

Certains dirigeants réclament même la possibilité de réserver des logements « comme on réserve des places en crèche ».

Pour les salariés : des logements souvent chers, éloignés ou inadaptés

Du côté des salariés, les tensions sont tout aussi visibles : 62 % d’entre eux rencontrent des difficultés pour se loger. Le coût, le manque d’offres adaptées et l’éloignement du lieu de travail sont les trois freins principaux de ces difficultés. Et même si 85 % des salariés interrogées se disent globalement satisfaits, 41 % envisagent de déménager.

Par exemple, le temps de trajet domicile-travail moyen est de 28 minutes, essentiellement en voiture. Pour beaucoup, ce trajet devient un facteur de découragement, voire de renoncement à certains postes.

Une expérimentation pour rapprocher habitat et emploi

Le programme Mix’Cité 4 prévoit également de requalifier la zone d’activités des Grands Prés à Cluses pour y intégrer du logement, sans concurrencer le foncier économique. Trois groupements d’acteurs (urbanistes, architectes, juristes) ont été missionnés pour imaginer des solutions concrètes, durables et duplicables.

L’objectif est double : faciliter l’accès au logement pour les actifs, tout en maintenant la vitalité économique de territoires confrontés à la pression foncière et à la proximité frontalière avec la Suisse.

Avec Mix’Cité 4, la Haute-Savoie devient « un laboratoire d’idées » pour faire face à une crise logement qui dépasse ses frontières. Les partenaires espèrent que ce modèle pourra être adapté ailleurs, dans d’autres zones d’emploi confrontées à des enjeux similaires en Auvergne-Rhône-Alpes.