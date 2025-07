À Vaulx-en-Velin, la Métropole de Lyon veut faire passer 4 000 salariés aux mobilités durables

La Métropole de Lyon et l'association Vaulx-en-Velin Entreprises ont signé vendredi une convention pour mettre en place un "Plan de Mobilité Employeurs Commun".

L'association Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE) et la Métropole ont officialisé leur partenariat le 18 juillet. Le dispositif bénéficiera aux 4 000 salariés des entreprises adhérentes à VVE. L'objectif affiché est de "favoriser les mobilités durables" et de répondre au "désir de coopération" exprimé par les employeurs locaux.

Des investissements de transport d'ici 2030

Une enquête sera d'abord menée auprès des entreprises et salariés via la plateforme "Déplaçons nos habitudes" pour identifier les besoins des différentes zones d'activités vaudaises. Plusieurs projets d'infrastructures sont programmés à Vaulx-en-Velin : le tramway T9, la Ligne de l'Est Lyonnais, l'aménagement des Voies Lyonnaises et trois nouvelles stations Vélo'v.

Pour Émeline Baume, vice-présidente métropolitaine à l'Économie, cette "combinaison d'offres de mobilité nouvelles" est "inédite et très structurante". Le plan prévoit la création d'un "Club Mobilité" et des actions d'incitation au covoiturage, au vélo et aux transports en commun.