Vénissieux : les inscriptions pour le temps périscolaire de la rentrée 2025 ouvertes jusqu’au 27 juin 

Avis aux familles, vous avez jusqu’au 27 juin pour inscrire vos enfants aux temps périscolaires de la rentrée 2025/2026.

Ouvertes depuis le 14 avril, il vous reste un peu moins d’un mois pour finaliser les inscriptions de vos enfants pour le temps périscolaire de la rentrée 2025/2026. Cela comprend la garderie du matin, la restauration scolaire et périscolaire du soir et du mercredi. Les inscriptions sont possibles en ligne (en se connectant avec son identifiant famille et son mot de passe) ou sur rendez-vous au service éducation de l’Hôtel de Ville (prendre rendez-vous en se connectant sur votre "compte citoyen" ou par téléphone au 04.72.21.45.56).

Attention, si vous souhaitez vous inscrire après le 27 juin, la fréquentation de la garderie du matin et de la restauration scolaire ne sera possible qu’à compter du lundi 08 septembre 2025 au plus tôt (et sous réserve du respect du délai des 5 jours calendaires de prévenance) et à partir du 15 septembre 2025 pour l’accueil périscolaire du soir et du mercredi en fonction des places disponibles, précise la municipalité.

Plus d’informations sur le site de la Ville de Vénissieux.