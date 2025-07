Dans le cadre d'une phase de test, six nouvelles fontaines à eau devraient être installées dans la Métropole de Lyon d'ici la fin de l'été.

Dans le 8e arrondissement, les passants se succèdent pour tester la nouvelle fontaine à eau installée sur un côté de la place du 18 juin 1945. Cette dernière est l'une des six fontaines en phase de test qui devraient être implantées sur le territoire de la Métropole d'ici la fin de l'été. Bien différentes de leurs prédécesseures vertes, ces nouvelles grandes bornes d'eau blanches disposent de trois fonctions : un premier jet permettant de boire à même la fontaine, un second pour remplir sa bouteille et un brumisateur pour se rafraîchir en période de forte chaleur.

Ces six nouvelles fontaines à eau disposées à Jean Macé, Gorge de Loup, Etats-Unis, Cusset, Charpennes et sur la place de la Paix à Villeurbanne visent à compléter le parc existant des 800 points d'eau sur la Métropole. L'objectif : rendre accessible l'eau pour tous, et rafraîchir les milieux urbains dans un contexte caniculaire de plus en plus récurrent.

Trois fontaines à eau sont d'ores et déjà installées dans la Métropole de Lyon.

"L'accès à l'eau pour tous"

Pour Eau du Grand Lyon, service d'eau potable de la Métropole de Lyon, la mise en service de ces six nouvelles bornes constitue la première pierre d'une politique publique importante : celle du droit à l'eau. "Aujourd'hui, 3000 personnes vivent à la rue et 22 000 sont en situation précaire et ne disposent pas forcément d'accès à l'eau sur notre territoire", rappelle Anne Grosperrin, vice présidente de la Métropole de Lyon, présidente de l'eau du Grand Lyon.

"Ces fontaines permettent à la fois l'accès à l'eau pour tous, mais elles permettent aussi de s'adapter aux fortes chaleurs", ajoute Gauthier Chapuis, adjoint au maire de Lyon, chargé de l'eau. Dans un contexte caniculaire de plus en plus récurrent, ces nouvelles fontaines visent ainsi à rafraîchir des espaces urbains exposés, en créant des îlots de fraicheur et en offrant de l'eau fraîche aux passants.

Et pour que ces nouvelles bornes soient plus économiques que leurs prédecessures, ces dernières sont dotées d'un bouton stop, permettant de réguler leur consommation d'eau. Quant aux eaux perdues, ces dernières sont récupérées par une petite grille, avant d'être rejetées dans les milieux naturels : "L'eau n'est pas gaspillée, elle s'introduit dans la terre et alimente les sols", explique les équipes de l'Eau du Grand Lyon.

Plusieurs élus étaient présents dans le 8e arrondissement pour présenter le nouveau dispositif.

Points stratégiques

Dans un souci d'efficacité, ces six fontaines n'ont pas été disposées par hasard. En concertation avec la Ville de Lyon et la Ville de Villeurbanne, l'Eau du Grand Lyon a choisi des sites "à besoin." Parmi les critères de sélection : des emplacements situés à proximité des transports, des endroits peu dotés d'eau et des îlots de chaleur identifiés au préalable.

A terme, les données récupérées par chaque borne connectée permettront d'établir un diagnostic. Ce diagnostic permettra alors de cerner les différents problèmes et leurs solutions pour un accès à l'eau plus juste sur territoire de la Métropole.

