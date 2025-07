La circulation perturbée jusqu'à jeudi sur la ligne de TER Lyon-Chambéry

La ligne de TER reliant Lyon et Chambéry sera perturbée jusqu'à jeudi en raison des intempéries.

Plusieurs arbres ont chuté sur les câbles d'alimentation électrique situés entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry suite aux intempéries survenues dimanche 20 juillet. Une ligne qui alimente les TER reliant Lyon et Chambéry.

"Des suppressions et des détournements sont prévus sur les lignes 52, 53 et 54", indique la SNCF. Et d'ajouter : "Nos équipes sont sur place pour permettre la reprise du trafic le jeudi 24 juillet."

Des trains entre Lyon et Chambéry passent par Ambérieu afin de maintenir leur circulation.