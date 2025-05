En septembre, le "Pass culturel étudiant" se renouvelle sous le nom de "Culture campus". Ce dernier permettra aux étudiants lyonnais de profiter de tarifs avantageux, sur plusieurs événements culturels.

Pour la rentrée 2025, la Métropole de Lyon renouvelle son offre "Pass culturel étudiant" et le renomme "Culture Campus." Comme chaque année, le pass permettra aux étudiants d'accéder à trois places de spectacles et à une place de cinéma pour un coût total de dix-huit euros.

Chaque étudiant peut récupérer son carnet de quatre coupons à deux reprises en présentant sa carte étudiante. Parmi les points de vente : La Maison des Étudiants, 90 rue de Marseille, Lyon 7ème, les services culturels de l’Université Lyon 1 à la Doua, de l’Université Lyon 2 à Bron et de, l’Université Lyon 3 à la Manufacture des Tabacs et l’espace Info-Jeunes-Auvergne-Rhône-Alpes, 66 cours Charlemagne, Lyon 2ème.

"La culture est un élément essentiel du développement et de l’épanouissement des étudiantes et étudiants. Malheureusement le prix d’accès reste trop souvent un frein dans un contexte budgétaire souvent limité. Avec Culture Campus nous souhaitons rendre accessible la culture au plus grand nombre", explique Jean Michel Longueval, Vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’enseignement supérieur.

