La Région Auvergne-Rhône-Alpes investit dans la filière microélectronique

La Région et le CEA vont investir 60 millions d'euros pour booster la filière en Auvergne-Rhône-Alpes.

Une convention de partenariat a été signée par la Région et le CEA (commissariat à l'énergie atomique), organisme de recherche public, pour investir 60 millions d'euros dans la filière microélectronique.

"Ce partenariat est essentiel car il permet de renforcer notre souveraineté technologique, la compétitivité des entreprises implantées sur le territoire régional face à la concurrence mondiale, de soutenir l’élaboration et le transfert industriel des puces de demain" explique la Région AURA dans un communiqué.

De nombreuses entreprises régionales seront ainsi soutenues par ce programme d'investissement, pris en charge pour moitié par la Région. Une première tranche de 6 millions d'euros a été votée lors de la Commission permanente de décembre dernier à Lyon. "Ce soutien régional a contribué à la relance de la filière régionale et à la dynamique actuelle de création de nouvelles capacités de production et d’emplois : plus de 3 000 emplois ont été créés sur les 4 dernières années sur le territoire" poursuit la région.

Plusieurs entreprises de cette filière sont présentes dans la région comme STMicroelectronics, Aledia, Lynred ou encore Soitec ou Air Liquide.