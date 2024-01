La bourse de l'habitat participatif se tiendra à Lyon ce jeudi en partenariat avec la Métropole pour favoriser le "vivre autrement".

De plus en plus de Français sont attirés par les nouvelles formes d'habitat comme le co-living, l'habitat partagé et l'habitat en commun. Les projets sont particulièrement nombreux en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à Lyon et Grenoble. Afin d'aider au développement de l'habitat participatif, la Métropole de Lyon accueille ainsi la bourse de l'habitat participatif à l'Hôtel de la Métropole ce jeudi 25 janvier de 17 à 20 heures. Un évènement organisé par la Fabrique de l'habitat participatif, qui informe, sensibilise et accompagne "les personnes qui souhaitent s'engager dans un projet d'habitat en commun".

"Produire une offre de logements abordables non spéculatifs"

Ce nouveau type d'habitat citoyen permet à chacun de participer à l'élaboration de son logement du début à la fin. Les projets nécessitent notamment que plusieurs personnes se réunissent en collectif autour d'une même vision, avec des valeurs et besoins similaires. Ainsi, la Métropole de Lyon "souhaite produire une offre de logements abordables non spéculatifs" et "permettre à des initiatives à la marge de la promotion immobilière classique de se développer". Elle aide d'ailleurs certains projets à voir le jour en apportant des fonciers dans le cadre d'opérations d'aménagement ou de cessions de fonciers métropolitains.

De plus, les habitats participatifs se font souvent dans un esprit écologique, répondant à une exigence majeure des citoyens. De nombreux projets présentent ainsi une bonne performance énergétique, utilisent des matériaux et énergies renouvelables ou réutilisent l'eau de pluie. Une formule qui plait de plus en plus dans la région lyonnaise. En 2017 par exemple, une coopérative d'habitants a construit une résidence de 16 logements pour personnes âgées. Celles-ci se partagent notamment une cuisine, une buanderie, une salle polyvalente ainsi qu'un jardin, un potager et une ruche.

