Le parking Saint-Georges de Lyon à nouveau accessible dans sa totalité

Rouvert partiellement depuis le 28 août, le parking LPA Saint-Georges du 5e arrondissement de Lyon est à nouveau accessible dans sa totalité.

Le 8 juillet dernier débutait la phase de travaux du parc LPA Saint-Georgres du 5e arrondissement de Lyon. Plus de deux mois et demi plus tard, cette rénovation est bel et bien terminée. Pour rappel, le parking était partiellement rouvert depuis le 28 août dernier. Ce jeudi 26 septembre, il a été totalement rouvert pour les automobilistes. Les usagers ont ainsi accès à tous les services et équipements proposés.

"Les rampes d’accès de véhicules et les hélices ont été rénovées, les espaces piétons ont fait l’objet d’une mise en peinture, les quatre ascenseurs ont été modernisés et l’éclairage a été totalement repensé. Avec notamment des luminaires LED, moins énergivores, et un système d’allumage et de gradation par détection de présence, y compris dans les halls piétons", précise dans un communiqué LPA.

Pour rappel, le parking Saint-Georges comporte 702 places pour les voitures, 65 pour les motos et 73 pour les vélos. Prochainement, deux véhicules électriques en autopartage s'ajouteront aux deux véhicules thermiques. Aussi, huit places de recharge sont à disposition des utilisateurs de voitures électriques. Treize places sont également réservées aux personnes à mobilité réduite.

