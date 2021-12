La région Auvergne-Rhône-Alpes accompagnera 30 entreprises au CES de Las Vegas

Lors de chaque édition, la région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne une délégation d'entreprises et de start-up régionales pour les soutenir dans leur développement. Lors d’une conférence de presse, ce lundi 13 décembre, Samy Keffi-Jérôme, conseiller délégué de la Région à la stratégie digitale, a annoncé que 30 entreprises avaient été sélectionnées pour le CES 2022. La Région sera également présente sur le salon via un stand sur le French Tech pavillon. Cela permettra aux entreprises accompagnées de présenter leurs innovations et leurs activités, et donc de gagner en visibilité.

Selon ses chiffres, l'Auvergne-Rhône-Alpes compte plus de 4 000 entreprises et près de 70 000 emplois dans le secteur du numérique. Laurent Wauquiez, à la tête de la région depuis 2016, a fait du développement de cet écosystème numérique l'une de ses priorités, avec notamment la création du Campus Région du numérique à Charbonnières-les-Bains dans la métropole lyonnaise.