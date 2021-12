Pour les fêtes, Grenoble propose tarifs réduits et gratuité pour les transports et le stationnement

Pour les emplettes de Noël et les fêtes, le SMMAG (Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise) et la Métropole de Grenoble, propose des réductions tarifaires sur les transports en commun et les parkings de l'agglomération.

Pour "les emplettes, les visites à ses proches, les dîners, les sorties entre amis ou la simple flânerie", des tarifs plus bas sont proposés aux Grenoblois et Grenobloises pour leurs déplacements en cette période de fêtes de fin d'années. La Métropole met en place une gratuité totale dans les transports en commun valable pour les 18, 19 et 24 décembre et un ticket d’1,60€ valable toute la journée pour le 31 décembre.

Pour le stationnement des voitures, une heure de stationnement est offerte aux automobilistes tous les week-ends de décembre dans les parkings Notre Dame / Musée, Victor Hugo et Préfecture – Les Halles. Une gratuité totale est appliquée tous les week-ends de décembre dans les parkings Parc Mistral Mairie et Presqu’Île.

Quant au stationnement des vélos, les consignes vélos sont gratuites tous les week-ends de décembre dans les parkings Grenette – Téléphérique et Lafayette, et tous les samedis dans le parking Victor Hugo.