La quatrième édition du festival Knit Eat & Co se poursuit aujourd'hui

Le festival des tricoteurs et tricoteuses se poursuit ce dimanche 24 septembre à l'espace Tête d'Or de Villeurbanne. Plus de 90 exposants sont attendus et des ateliers sont organisés tout au long de la journée.

Plus de 90 exposants sont attendus aujourd'hui encore à Villeurbanne pour le festival Knit Eat & Co. La quatrième édition du festival lyonnais de la couture et du tricot se tient cette année à l'espace Tête d'Or de 10 h à 17 h. Bon plan : à partir de 14h, les tickets d'entrée passent de 9 à 6 euros.

Crochet et broderie pour tous

Au programme aujourd'hui : parcours botanique au parc de la Tête d’Or, atelier crochet et initiation à la broderie. Toutes les animations sont classées selon le niveau requis. Mais, malheureusement pour les adeptes, la plupart sont déjà complets !

Anciennement nommé Knit Eat, le festival a fait évolué son appellation cette année pour s'ouvrir aux tissus, aux patrons et aux accessoires de couture.

Festival Knit Eat & Co, dimanche 24 septembre jusqu'à 17h. Espace Tête d'Or, 103 boulevard de Stalingrad, Villeurbanne