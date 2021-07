La préfecture interdit les manifestations samedi 31 juillet sur une grande partie de la Presqu'île à Lyon

Deux samedis de suite, les 17 et 24 juillet, des regroupements anti-pass sanitaire se sont tenus à Lyon. Pour le 31 juillet, la préfecture a interdit les rassemblements revendicatifs sur une large partie des 1er et 2eme arrondissements.

Plusieurs manifestations contre le pass sanitaire ont eu lieu à Lyon depuis les annonces d'Emmanuel Macron, président de la République, le 12 juillet. Les deux dernières, les samedis 17 et 24 juillet, ont été l'occasion de tensions entre manifestants et forces de l'ordre. Sur cette justification, la préfecture a interdit les rassemblements et manifestations sur une partie de la Presqu'île pour le samedi 31 juillet, dont la place des Terreaux, la rue de la République, une partie de la place Bellecour et la place Carnot.

En raison des violences survenues lors des derniers rassemblements revendicatifs illégaux contre le #PasseSanitaire, le préfet interdit les manifestations dans deux périmètres de #Lyon pour la journée du samedi 31 juillet de 12h à 21h. pic.twitter.com/DeMoDfbdFw — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 29, 2021

Un appel à manifester le 31 juillet a été lancé par Lyon Rébellion, groupe libertaire lyonnais. Le rendez-vous a été donné place Carnot à 14 heures. Les organisateurs appellent à se mobiliser "contre le pass d’identité sanitaire, contre les réformes antisociales, pour un accès libre, éclairé et équitable au vaccin et pour la levée des brevets des vaccins", et rejettent "la récupération politique de l’extrême droite". Le samedi précédent, le 24 juillet, la manifestation qui s'était tenue place Bellecour, zone limite de l'interdiction préfectorale, avait finie par être dispersée par des lacrymogènes et un canon à eau.

