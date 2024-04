Cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour vent

Le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont placés en vigilance jaune pour vent ce samedi.

Après une accalmie de quelques jours, le vent fait son retour en Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi. Météo France place cinq département de la région en vigilance jaune pour vent peu avant 15h. Sont concernés : le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal.

Des rafales pouvant atteindre les 65 km/h sont par exemple attendues à Lyon. Le vent soufflera plus fort, au-delà de 75 km/h à Clermont-Ferrand et à Roanne et jusqu’à 80 km/h à Saint-Flour, Valence et Aurillac. L’alerte jaune doit se pousuivre jusqu’au dimanche 28 avril à minuit.

À noter que la Haute-Savoie est en vigilance jaune pour avalanche.