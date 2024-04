Le Lyon Bière Festival revient ce week-end

La septième édition du Lyon Bière Festival a lieu ce samedi 27 et dimanche 28 avril au Double Mixte, à Villeurbanne.

Considéré comme étant le plus vieil alcool au monde, la bière est également sur le podium des boissons les plus consommées, derrière l’eau et le thé. Forcément, ce n’est pas un hasard si ce breuvage tant apprécié fait l’objet de célébrations à travers le globe lors de rassemblements en son honneur.

C’est le cas, par exemple, du Lyon Bière Festival. Organisé tous les ans depuis 2016 dans différents lieux à Lyon (sauf en 2020 et 2021 pendant la période de pandémie), le festival pose cette fois-ci ses valises au Double Mixte, à Villeurbanne, du 27 au 28 avril.

Hommage à la bière artisanale avec une centaine d’exposants

Comme chaque année, les organisateurs promeuvent la bière artisanale et “les valeurs de tout un mouvement. Un mouvement qui rassemble plus qu’il ne divise, marqué par une créativité débordante et une philosophie de brassage unique. En outre, les organisateurs mettent particulièrement en avant deux styles de bières : Lager et West Coast IPA.

Le Lyon Bière Festival 2024, parrainé par les deux brasseries françaises Hoppy Road et Mappiness, accueille une centaine de producteurs en provenance de Lyon, d’Auvergne-Rhône-Alpes, de France et de Navarre, en Espagne. Bières, cidres, boissons sans alcools, il y’en aura pour tous les goûts. Conférences et tables rondes sont également au rendez-vous.

Informations pratiques. Le Double Mixte - 19 avenue Gaston Berger - 69100 Villeurbanne / Samedi 27 avril : de 12h à 23h - Dimanche 28 avril : de 12h à 19h / Pass 1 jour samedi : 9€50 sur place - Pass 1 jour dimanche : 8€50 sur place - Pass 2 jours : 17€ sur place. Plus d’informations.

