La police municipale de Lyon en grève mardi 1er mars

L'intersyndicale CGT, Unsa, CFTC et FO en appelle à la grève "dans tous les services de la police municipale" , au lendemain de leur rendez-vous du 28 février avec l'administration et la direction de la Ville de Lyon.

Les quatre principaux syndicats - FO, Unsa, CGT, CFTC - ont appelé à la grève des 250 agents (en exercice, c’est-à-dire opérationnels, ce qu'on appelle les effectifs réels)* de la police municipale de Lyon.

Les négociations qui se sont tenues lundi après-midi entre la direction générale des services de la Ville de Lyon et l'intersyndicale de la police municipale de Lyon n'ont pas abouti. "On n'est pas passé loin d'arriver à un accord explique à Lyon Capitale Bertrand porte-parole de l'intersyindcale. Mais il y a eu un point de blocage sur les dimanches travaillés devenus obligatoires (un sur six) et l'IAT (indemnité spéciale)."Ils ont tenté de nous diviser mais ça n'a pas marché car nous sommes très unis" a expliqué le porte-parole de l'intersyndicale à Lyon Capitale.

L'intersyndicale a fait savoir à Lyon Capitale que ce mouvement de grève est reconductible jusqu'à l'obtention de leurs revendications.

Un rassemblement est prévu devant l'Hôtel de Ville de 12 h à 14 heures.

