Cette célèbre pâtisserie orientale située dans le 3e arrondissement de Lyon, dans le quartier de la Guillotière a été fermée administrativement pendant trois mois par la préfecture du Rhône pour, notamment, travail dissimulé.

C'est un établissement bien connu des adeptes des pâtisseries orientales. La Rose de Tunis, pâtisserie située dans le 3e arrondissement de Lyon, dans le quartier de la Guillotière, a été fermée pendant trois mois par la préfecture du Rhône après un contrôle de la direction départementale de l'emploi et du travail pour "travail dissimulé et emploi d'étrangers sans autorisation de travail".

Plusieurs salariés, qui n'étaient pas déclarés ou qui n'avaient pas l'autorisation de travailler sur le territoire français étaient embauchés par l'établissement, aussi bien dans leur boutique du 35 cours Gambetta que dans leur laboratoire de fabrication du 7e arrondissement de Lyon.

Des salariés hébergés sur place

De plus, lors du contrôle qui a été effectué en février dernier, les services de l'Etat ont découvert que plusieurs de ses salariés étaient hébergés sur place, parfois dans des "pièces insalubres aménagées en chambre et dépourvues d'aération" selon la préfecture.

De plus le lieu de production des pâtisseries vendues dans la boutique de la Guillotière était à l'origine un lieu de stockage avant d'être "détourné en un lieu de production".

"Considérant la nature, le nombre, la durée des infractions constatées, le nombre de salariés concernés ainsi que la situation économique, sociale et financière de la société", la préfecture du Rhône a prononcé une fermeture administrative de l'établissement pour une durée de trois mois à compter du 15 juillet 2024. En cas de non respect de l'arrêté préfectoral, le gérant s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à deux mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.

