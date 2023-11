Lyon : des centaines de personnes marchent ensemble pour la fraternité

À l'initiative de plusieurs associations religieuses, les Lyonnais se sont retrouvés à l'occasion de la "marche de la solidarité", ce dimanche 26 novembre.

"Un regroupement ouvert à tous dans un climat de paix, d'humanité et de fraternité, en opposition avec toutes les fractures sociales qui se propagent dans le monde actuellement". Voici comment la dizaine d'associations religieuses à l'origine de l'événement a défini la "marche de la fraternité" et les valeurs qu'elle prône. C'est ainsi qu'elles ont appelé au rassemblement place des Terreaux à Lyon à 14 heures, ce dimanche 26 novembre.

🔴⚫ VIDÉO. Environ 600 personnes se sont rassemblées à Lyon et défilent ensemble en direction du Parc de la Tête d'Or à l'occasion de la marche de la fraternité, ce dimanche 26 novembre pic.twitter.com/ol3FQVKp6o — Lyon Capitale (@lyoncap) November 26, 2023

600 personnes rassemblées pour la paix

Le cortège, composé de plus de 600 personnes, s'est ensuite mis en marche un quart d'heure plus tard, dans la bonne humeur et sous un ciel ensoleillé. D'autre part, aucun slogan ni drapeau n'a été brandi sur demande des organisateurs. Seule une banderole avec inscrit "marche de la liberté" était déployée à la tête du groupe. Vers 15 heures 15, la foule escortée par un léger dispositif de police est arrivée à destination à proximité de l'espace Martin Luther King, au Parc de la Tête d'Or.

En outre, les participants ont respecté une minute de silence en l'honneur "de tous les peuples qui subissent des violences, qu'ils soient chrétiens, musulmans, athées, ou bouddhistes". Finalement, chacun a été invité à allumer un lumignon, symbolisant "le lien fraternel qui nous unit tous".