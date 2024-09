Un rassemblement ce samedi à Lyon pour "défendre la présence postale" 

Le bureau de poste de Jean Mace, dans le 7e arrondissement de Lyon, est sur le point de fermer ses portes. La CGT FAPT appelle à la mobilisation ce samedi 14 septembre pour dénoncer ces fermetures à répétitions.

Après les bureaux de Poste de la place Joannès-Ambre (4e arr.), de la gare de Vaise (9e arr.), d’Ampère et celui de la place des Terreaux (2e arr.), celui du 44 avenue Berthelot (7e arr.) doit lui aussi baisser son rideau le 31 octobre prochain. Des fermetures à répétition dont s’inquiète la CGT FAPT qui appelle à la mobilisation le samedi 14 septembre à 10h30 devant l’agence menacée de fermeture.

Les "choix politiques de La Poste" remis en cause

Dans son communiqué publié le 13 septembre, le syndicat constate le nombre de bureaux de poste qui "s’étiole sur le département ce qui a pour conséquence néfaste d’éloigner et d’isoler les habitants des services." La CGT FAPT assure pour autant "qu’il ne faut pas limiter sa vision sur les grandes villes comme Lyon ou Villefranche. La politique de désertification s’effectue aussi dans les communes moins peuplées", s’insurge-t-elle encore. Et d’ajouter : "Le service de communication de La Poste peut tenter de tromper la population sur les choix économiques. Non seulement ce n’est pas la gestion que l’on attend d’un service public, mais de plus, elle assume la fermeture de bureaux de poste rentables !"

La CGT FAPT demande donc la réouverture des agences de Joannès-Ambre, de la gare de Vaise, d’Ampère de Saint-Just (5e arr.), de Route de Vienne (7e arr.) et de Villefranche-sur-Saône Ursulines. Mais également de maintenir les bureaux de poste de Jean-Macé, de la place des Terreaux, de Foch (6e arr.) et de Dauphiné (3e arr.).

Les députés du Rhône se mobilisent

Le 12 septembre, des députés du Rhône, dont Marie-Charlotte Garin (EELV) ou encore Anaïs Belouassa Cherifi (LFI), ont exprimé leur indignation sur X (ex-Twitter). La première dénonçant "logique de rationalisation" de La Poste, et la seconde regrettant une énième fermeture "alors que la démographie augmente et que l'autre bureau est saturé", a-t-elle ainsi déclaré.

Une pétition a par ailleurs été mise en ligne pour exiger le "maintien d’un service public postal de proximité sur le 7e arrondissement de Lyon." Plus de 200 personnes l’ont déjà signée.

