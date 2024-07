La Métropole de Lyon mise sur la culture, considérée comme un facteur d’intégration sociale et d’épanouissement personnel, en développant une politique de soutien à la diffusion du spectacle vivant dans les dix Conférences Territoriales des Maires (CTM) pour un montant d’un million d’euros.

La Métropole de Lyon a décidé de poursuivre sa politique de soutien à la diffusion du spectacle vivant dans les dix CTM pour un montant d’un million d’euros. L’objectif est de construire des projets "cousus mains" pour répondre aux spécificités et attentes de chaque territoire.

"Avec ce soutien financier apporté à l’ensemble des territoires, nous réaffirmons que la culture est un axe fort de notre mandat. La culture doit être présente partout, dans les 58 communes de la Métropole de Lyon, elle doit participer à la cohésion sociale et renforcer l’imaginaire commun de notre territoire.", a déclaré Cédric Van Styvendael, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des politiques culturelles.

De nombreux projets

Les objectifs sont les suivants : garantir une équité de moyens entre les territoires, permettre aux habitants une proximité avec l’offre de spectacles (danse, théâtre, cirque, musique), participer à une meilleure répartition de l’offre culturelle dans la Métropole et développer les logiques intercommunales.

Selon les territoires, ce dispositif a permis de créer de nouveaux évènements comme Terre de Mystères ou 7 à l’ouest, de déployer des offres existantes sur des communes voisines ou encore de proposer des projets articulant pratique artistique et diffusion de spectacles. L’ensemble de ces programmations se veulent accessibles et s’adressent à un public jeune et familial.

