La justice confirme l'interdiction du concert de Freeze Corleone à Lyon

Le tribunal administratif de Lyon a confirmé l'interdiction du concert de Freeze Corleone ce samedi à la Halle Tony-Garnier.

Il n'y aura pas de concert de Freeze Corleone ce samedi à la Halle Tony-Garnier de Lyon. Le tribunal administratif, saisi en référé-liberté par le rappeur, a confirmé dans une décision rendue ce vendredi, l'interdiction du concert prise par la préfète du Rhône Fabienne Buccio.

Le juge a estimé que "le risque sérieux que soient tenus des propos de nature à

porter de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est constitué". Et de considérer que : "La préfète du Rhône n’a pas porté, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en cause."

Pour rappel, dans son arrêté pris ce mardi, la préfète du Rhône assurait que "nombre de ses titres contiennent des propos complotistes, et ouvertement antisémites et empreints d'une admiration pour la personne d'Adolf Hitler et le IIIe Reich", citant notamment les paroles du titre So Congo : "RAF (Rien à foutre, Ndlr) de la Shoah."

Même situation à Lille ; un recours devant le Conseil d'Etat déposé

Dans sa décision, le tribunal a rappelé que Freeze Corleone "a publié, le 2 décembre 2022, une 'story' sur Instagram, postant une photographie de lui aux côtés du chanteur américain Kanye West alors que ce dernier venait de faire ouvertement l’apologie d’Adolf Hitler et du nazisme et enfin, a republié, le 28 février 2023, le discours de Louis Farrakhan, chef religieux américain, suprémaciste noir, dirigeant de l’organisation politico-religieuse afro-américaine Nation of Islam, manifestement antisémite, considérant qu’Hitler est un 'très grand homme' et que les juifs, 'sont des sangsues et des suppôts de Satan'".

L'équipe du rappeur n'a pour l'instant pas réagi à cette décision de justice. Alors qu'un concert devait se tenir à Lille jeudi soir, lui-aussi interdit, elle avait annoncé avoir transmis un recours au Conseil d'Etat et reporté le concert dans l'attente d'une réponse de la juridiction administrative suprême.