À Lyon, le boulevard de la Croix-Rousse coupé après la chute d'un poteau électrique

La circulation est interrompue ce vendredi matin sur le boulevard de la Croix-Rousse, en raison de la chute d’un poteau électrique sur les câbles d’alimentation des bus TCL.

C’est la pagaille ce vendredi matin sur la colline de la Croix-Rousse pour les automobilistes. Le boulevard de la Croix-Rousse est coupé à la circulation, dans les deux sens, entre la rue de la Terrasse et la rue Denfert-Rochereau. Selon des informations communiquées par la mairie du 1er arrondissement, un camion de livraison a heurté un poteau électrique, le faisant tomber sur les câbles d’alimentation électrique des bus TCL. Si l’accident n’a pas fait de blesser, le poteau menace désormais de tomber sur le boulevard selon la mairie du 4e.

#Lyon4 - 🚧Suite au choc avec un camion de livraison, un poteau électrique menace de tomber sur le boulevard de la Croix-Rousse. La circulation et le passage des lignes de bus C13, 45, 2, S4 et S12 sont interrompus en attendant l'intervention.

⚠ Secteur à éviter ! pic.twitter.com/gV80hdN2oz — Mairie du 4e Lyon (@Mairie4Lyon) February 16, 2024

Plusieurs lignes de bus interrompues

Des équipes techniques sont actuellement à pied d’œuvre pour rétablir la circulation. En attendant le retour à la normale, le ligne de bus C13 est déviée dans les deux sens de circulation. En direction de Montessuy Gutenberg, les arrêts Clos Jouve et Mairie du 4e ne sont plus desservis et en direction de Grange Blanche, l'arrêt Mairie du 4e n'est plus desservi. La reprise reprise est estimée à 15 heures.

Les lignes de bus 45, 2, S4 et S12 sont également perturbées. Leur trafic est interrompu dans le secteur, que la mairie du 4e demande d'éviter.