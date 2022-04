La fanfare Piston de l’Ecole Centrale de Lyon joue chaque semaine dans les rues de la ville, grâce aux dons des spectateurs, les élèves organisent une tournée en Irlande.

Trombone, trompette, saxophone ou encore grosse caisse ont animé la place de la Croix Rousse ce dimanche matin. Pour les habitants, ce fut l’occasion de faire une pause musicale sur le chemin du marché, deux pas plus loin.

Ils jouent tous les week-ends à Lyon

La fanfare Piston existe depuis 55ans et a vu passer bon nombre d’étudiants ingénieurs passionnés de musique. Ils jouent tous les week-ends dans les rues de Lyon, le samedi dans le secteur de Bellecour et le dimanche matin à Croix Rousse. "On récolte un peu d’argent en jouant", explique Loïs Outters, président de la fanfare. Avec cet argent, les jeunes s’offrent un coup à boire chaque samedi après-midi et un restaurant chaque dimanche soir.

Une tournée en Irlande

Le reste de leur cagnotte finance une partie de leurs projets comme l’organisation de tournées à l’étranger. Prochainement, ils partiront en Irlande, pour jouer et visiter le pays. "Ils aiment bien la musique là-bas, on pourra se produire dans les bars", s’amuse Loïs. Pour les musiciens, cette tournée est l'occasion de découvrir un nouvel endroit tout en pratiquant leur jeu. "Nous ne pourrions pas tous partir à l'étranger sans l'argent de la fanfare", ajoute l'étudiant pour qui la musique est un pari gagnant.