Vigilance orange canicule : le Rhône et ses voisins en alerte

Dix des douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le Rhône, sont placés en vigilance orange canicule ce dimanche, avec des températures pouvant atteindre 38°C.

La canicule frappe de plein fouet la région Auvergne-Rhône-Alpes, où les températures devraient atteindre 38°C dans le Rhône, l'Ardèche et la Drôme. Météo France a placé la région en vigilance orange, annonçant une vague de chaleur intense qui pourrait se prolonger jusqu'à lundi. L'Ain, l'Isère et la Loire ne sont pas épargnés, avec des prévisions dépassant les 36°C. La Savoie et la Haute-Savoie ont également été placées en vigilance orange canicule.

@VigiMeteofrance 11 août



Pour dimanche 11 août 2024 :

🔶 25 départements en Vigilance orange



Pour lundi 12 août 2024 :

🔶 25 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/xLHoM6uT9J — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 11, 2024

Le numéro vert canicule réactivé

Face à cette situation, le ministère de la Santé a réactivé le numéro vert « canicule - 0800 06 66 66 » pour fournir des conseils pratiques aux citoyens. Les municipalités de la région, telles que Lyon et Grenoble, ont ouvert des espaces climatisés pour accueillir les personnes vulnérables, tout en offrant un accès gratuit à certains lieux publics comme les musées. De son côté, la SNCF a déclenché son « plan canicule », qui comprend la surveillance des infrastructures ferroviaires, la réduction potentielle des vitesses de circulation, et des appels aux voyageurs à bien s’hydrater.

Plusieurs départements du sud de la France, y compris certains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sont en « risque élevé » pour les feux de forêt. La sécheresse combinée aux températures extrêmes accroît le danger d’incendies, nécessitant une vigilance accrue de la part des autorités et des habitants.