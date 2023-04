La comédienne lyonnaise Lison Pennec récompensée aux Molières 

Soirée de consécration lundi 24 avril pour la comédienne Lison Pennec. La lyonnaise a été désignée révélation féminine de l’année lors de la cérémonie des Molières.

Si l’on devait les présenter, on pourrait dire que les Molières sont au théâtre ce que sont les Césars au cinéma. Une distinction de prestige donc pour les artistes. Lundi 24 avril, à l’occasion de la 34e Nuit des Molières organisée au Théâtre de Paris, la Lyonnaise Lison Pennec a pris la lumière en repartant avec l’une des statuettes mises en jeu.

Une diplômée de l'Ensatt

En course pour son rôle dans "Glenn, naissance d’un prodige" d’Ivan Calbérac, la comédienne sortie diplômée de la prestigieuse École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (Ensatt) de Lyon en 2010 a décroché le Molière de la révélation féminine de l’année. Originaire de la Croix-Rousse où elle a étudié au lycée Saint-Exupéry, Lison Pennec compte à son actif une vingtaine de pièces depuis ses débuts en 2006 et quelques passages au cinéma, notamment aux côtés de Mélanie Laurent. On se souvient de son passage en 2019 à la Comédie-Odéon dans Le Porteur d'histoire d’Alexis Michalik – deux fois récompensé aux Molières –, une pièce à la distribution lyonnaise qui avait reçu un accueil triomphal lors de sa première.

Le grand vainqueur de cette soirée consacrée au théâtre est sans conteste la Comédie-Française, qui est repartie du Théâtre de Paris avec quatre Molières, dont trois pour "Le Bourgeois Gentilhomme" (meilleur comédien pour Christian Hecq, meilleur spectacle et meilleure mise en scène).