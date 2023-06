La clinique de Vénissieux demande un placement en redressement judiciaire

La clinique de Vénissieux a demandé son placement en redressement judiciaire, fragilisée par le Covid-19.

L'Union Mutualiste de Gestion des Établissements du Grand Lyon (UMGEGL), réunissant le groupe hospitalier mutualiste "Les Portes du Sud" et un Ehpad à Vénissieux et comptant plus de 500 salariés, a annoncé ce mercredi avoir demandé son placement en redressement judiciaire, a appris l'AFP.

De lourdes pertes financières

"Déjà déficitaire avant la pandémie, l'Union Mutualiste de Gestion des Établissements du Grand Lyon (UMGEGL) a accumulé des pertes financières depuis 2015 et pâti du Covid-19", explique la structure dans un communiqué. "Face aux difficultés exposées de la clinique, en déficit depuis 2015, l'Union a décidé d'agir plutôt que de subir en sollicitant la protection du tribunal judiciaire de Lyon avec l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice", poursuit-elle.

Après une audience ce mardi, une période d'observation devrait être annoncée dans un délibéré le 3 juillet prochain. La gouvernance de la clinique devra être accompagnée par un administrateur judiciaire.

Le 13 février dernier déjà, la clinique avait annoncé qu'elle fermerait son service d'urgence la nuit dès le début du mois de mars, faute de personnel. Les résidents de l'Ehpad La Solidage sont pris en charge, les rendez-vous médicaux sont assurés, les patients hospitalisés bénéficient des mêmes soins, les salaires sont payés normalement et les urgences fonctionnent sur leurs heures d'ouverture, précise l'établissement.