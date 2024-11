Humour, culture asiatique, marché de Noël... Pour ce week-end du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les cinq incontournables.

Un festival d'humour jusqu'à samedi à Pierre-Bénite

Le festival d'humour "D’un rire à l’autre" se poursuit jusqu'à samedi 30 novembre à Pierre-Bénite, près de Lyon. Ce vendredi soir, à 20h30 en première partie, vous pourrez retrouver Amandine Lourdel, avant un spectacle best of de Selling, toujours à la Maison du peuple. Samedi, un spectacle d'humour et de beatbox est au programme avec l'artiste Kosh. Des places sont encore disponibles pour ces deux soirées.

Plus d'informations sur la billetterie.

La Japan Touch de retour à Lyon

La Japan Touch Lyon fait son retour près de Lyon pour sa 25e édition, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre. Le salon de l'Asie se greffe également à cet événement, devenu un rendez-vous habituel pour les fans de la culture japonaise et asiatique. Tout cela se déroule à Eurexpo Lyon. Invités, animations et exposants seront au programme de ces deux journées. L'entrée est gratuite pour tous les enfants de moins de 10 ans. Cette année, l'accent sera aussi mis sur le tatouage.

Plus d'informations sur le site de Japan Touch.

La 12e édition pour le festival Soupe en scène

Le festival Soupe en scène fête sa 12e édition jusqu'au samedi 30 novembre pour trois jours d'animations et de concerts gratuits, place de la République à Lyon. Le chef lyonnais Fabrice Bonnot, chef du restaurant Cuisine et dépendances et organisateur du festival, réalisera quatre Soupe de Prestige. Au total, la distribution de 6 000 soupes est prévue. Petite nouveauté cette année : une vente et collecte de jouets est organisée par l’association Envie d’un Sourire.

Plus d'informations sur la page Facebook de Soupe en scène.

Un marché de Noël avec des créateurs locaux

Alors que l'on rentre dans la période de Noël, il est l'heure pour de nombreux Lyonnais de s'élancer dans les premiers achats de cadeaux. Le marché de Noël des créateurs Dauphiné - Sans Souci, dans le 3e arrondissement de Lyon, est l'occasion parfaite pour dénicher des produits auprès d'artisans et créations locaux. Le marché prendra place ce samedi de 10 à 17 heures. Il est organisé par l’Association laïque Nové-Josserand (ALNJ) de parents bénévoles.

Plus d'informations ici.

Le show de supercross !

Pour poursuivre le week-end à toute vitesse, direction le Palais des sports de Gerland où se déroule la finale du championnat de France de supercross. Ça se passe ces vendredi et samedi, de 20 heures à minuit. Des show impressionnants sont promis dès l'ouverture du championnat de France. La finale, elle, se déroulera samedi soir. Comptez 59 euros pour les adultes et 40 euros pour les enfants jusqu'à 12 ans.

Plus d'informations sur le site de l'organisateur.

