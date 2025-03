L'Université Lyon 2 lance "périmètre IA" pour mieux comprendre ses enjeux

L'université Lumière Lyon 2 lance son nouveau "périmètre IA" afin de former ses enseignants et étudiants aux nouvelles technologies.

L'Intelligence artificielle prend de plus en plus de place, notamment dans les établissements scolaires. L'université Lumière Lyon 2, intègre d'ores et déjà sa pratique dans certaines de ses formations. Afin d'aller encore plus loin et de former ses enseignants et étudiants à ces nouvelles technologies, celle-ci se dote d'un nouveau "périmètre IA". L'objectif : offrir des clefs de réflexion pour l'utiliser de façon libre et éclairée, mais également penser un cadre pour l'avenir de la recherche en sciences humaines et sociales.

A terme, l'Université souhaite que l'ensemble de ses étudiants bénéficient d'une sensibilisation à l'IA et à ses enjeux : "Nos formations doivent s’adapter au monde d’aujourd’hui et préparer nos étudiantes et étudiants au monde professionnel", explique Erica Dumont, vice-présidente Numérique de l'Université. Elle poursuit : "Au-delà de cette évolution naturelle, nous souhaitons aussi amener nos étudiantes et étudiants à développer un regard critique sur l’IA avec la conscience des modèles sociaux qu’elle suppose et de son impact énergétique." Une réflexion plus large autour de ces outils est également envisagée, comme l'explique la vice-présidente : "Des questionnements émergent également autour de la production scientifique, particulièrement en sciences humaines et sociales et notre université a toute sa place pour proposer des réponses et apporter sa pierre à l’édifice."

Lire aussi :