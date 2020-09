L'Université Lyon 1 parée face au coronavirus

Face à la recrudescence des cas de COVID-19, la rentrée étudiante est source de préoccupations. L'Université Lyon 1 a d'ores et déjà pris certaines mesures.

De nombreuses universités de Lyon ont fait leur rentrée ce lundi 7 septembre. Dans un contexte sanitaire marqué par une hausse notable des nouveaux cas de COVID-19, en particulier chez les jeunes adultes, les amphithéâtres bondés sont sources de préoccupations. Pour prévenir le risque de cluster dans ses murs, l'Université Lyon 1 a pris les devants. "Au total, ce sont 10 millions d’euros qui ont été débloqués : 7 millions pour la pédagogie et la recherche et 3 millions en matériel sanitaire", annonce la fac.

Ainsi, les 5000 membres du personnel et les 46000 étudiants et étudiantes ont été équipés de 10 masques lavables réutilisables, de gels hydroalcooliques et de lingettes. A partir du 1er octobre, le Centre de santé de Lyon 1 sera également en mesure d'effectuer des tests pour détecter des cas de COVID-19 chez leurs élèves. Pour les personnels, le sujet est à l'étude.

Tout en privilégiant actuellement le présentiel avec gestes barrières, Lyon 1 a cependant prévu différents scénarii en cas de détérioration de la situation sanitaire. Dans ce cas, la continuité pédagogique sera assurée en distanciel, comme pendant le confinement. A cette fin, les professeurs ont été équipés en micros, webcams, tablettes ou caméras pour pouvoir continuer à assurer leurs cours à distance. Pour "lutter contre la fracture numérique", l'Université avait déjà prêté une centaine d'ordinateurs portables aux étudiantes et étudiantes qui en ont eu besoin pendant le confinement. Si l'expérience devait se reproduire, 200 ordinateurs supplémentaires sont prêts à être distribués. Afin de permettre à toutes et à tous d'accéder à la bibliothèque universitaire en respectant la distanciation physique, celle-ci a étendu ses horaires d'ouvertures de 7h à minuit en semaine et de 8h à minuit le week-end.